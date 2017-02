- Kimmie Fink (Romper) dekonstruiranje rodnih uloga Deset stvari koje odrasle žene nikada ne bi trebale govoriti mojoj kćeri

Majka i kćer (Foto: Pixabay)

Danas djevojčice odrastaju bombardirane propagandom o tome što bi jedna djevojčica 'trebala' biti, od strane medije ali i opće javnosti. Ne samo da to u očima djevojčica stvara ograničenu sliku o rodu već može negativno utjecati i na njene buduće ciljeve, aspiracije te njeno emocionalno i psihofizičko zdravlje. Čak im i dobronamjerni rođaci I rodice, učitelji i učiteljice, treneri i trenerice, te prijatelji i prijateljice mogu poslati negativnu poruku ako ne promišljaju svoje riječi. Zato odrasle žene ne bi nikad trebale govoriti ove stvari mojoj kćeri, piše Kimmie Finke za Romper.

Ja sam progresivna feministkinja koja odgaja kćer tako da će se znati zauzeti za sebe. No, neprestano se moram boriti protive medija tako da, ako si žena u mom životu, očekujem da paziš što govoriš mojoj kćeri. Možda ima samo godinu i pol ali već upija sve što joj se govori. Zato se želim pobrinuti da sve što čuje od baka, teta, prijateljica i dobronamjernih rođakinja pozitivno utječe na njeno poimanje sebe.

Ne želim da hodate kao po jajima oko moje kćeri, i definitivno ne pokušavam biti kučka, samo želim da ljudi promišljaju kako njihove riječi utječu na kćeri njihovih prijatelja I prijateljica. Stoga, uz ono što ne biste trebali govoriti, uključila sam i stvari koje možete reći umjesto toga.

1. 'Daj mi pusu ili zagrli me'

Ne kažem da ne smijete tražiti fizički kontakt ili nježnost od djeteta ali ne možete ih zahtijevati. I kad smo već kod toga, nemoj napraviti tužan ili razočaran izraz lica ako kaže 'ne'. Takvo nabijanje krivnje joj stvarno nije potrebno. Svoju kćer učim pristanku i želim da zna da je njeno 'ne' uvijek vrijedno poštivanja.

Umjesto toga pokušaj zamoliti: "Mogu li dobiti pusu/zagrljaj?". Ako kaže ne, pristojno odstupite.

2. 'Imaš li dečka?'

Ovo je neprimjereno pitanje bez obzira na dob djevojke koju se pita. Zašto? Pa , zato što žene ne bi trebali definirati njihov status veze. Dečke sigurno ne definira. Ne želim da moja kćer odraste misleći da joj je udaja najveći prioritet. Brak je super, ali nije za sve i sigurno nije nužan za imati ispunjen i uspješan život.

Osim toga, to pitanje je heteronormativno samo po sebi. Kako znaš da moja kćer nema djevojku? Kada krećeš od te pretpostavke samo smanjuješ vjerojatnost toga da će živjeti svoj život autentično. Što se sigurno neće dogoditi dok je pod mojim okom.

Umjesto toga pokušaj reći: 'Reci mi o nekom cilju koji si postavila'.

3. Doslovno išta o tome što je obukla.

Misliš da izgleda kao dječak? Nije me briga! Spremaš se za neki posramljujući komentar? Pripremi se za punu snagu moga gnjeva. Ne 'puštam je iz kuće takvu' ja jer ona je sama svoja osoba i njena odjeća je važan dio njene samoekspresije. Odgajam individuu, a ne leminga.

Umjesto toga pokušaj reći 'volim te baš takvu kakva jesi'.

4. 'Pazi!'

Ne kažem da ne bi trebala pokazivati brigu za dobrobit mog djeteta. Samo ne želim da je učite da je slatko biti preplašena. Nedavna studija je pokazala da roditelji četiri puta češće govore djevojčicama da budu oprezne nego dječacima, dok dječacima češće daju detaljne upute kako priječi neku prepreku nego djevojčicama. Dječaci dobiju priliku da sami riješe potencijalni problem, dok se djevojčice ohrabruje da odustanu od rješavanja problema. Dakle, prati mene: Ako ja ne paničarim, ne bi ni ti trebala.

Umjesto toga pokušaj reći: 'Evo par načina kako možeš završiti taj zadatak'.

5. 'Uprljat ćeš se'

Zaprljati se I biti prljava je bitan dio djetinjstva. Još važnije – djeca tako uče. Ako će moja kćer neprestano biti zabrinuta da će uprljati haljinu, propustit će mnogo toga. Izbjegavat će riskiranje i propustiti trenutke istraživanja vlastitog avanturističkog duha. Brinući se da joj odjeća ostane čista, bojim se da će propustiti priliku da postane samouvjerena žena.

Umjesto toga pokušaj reći: 'Voljela bih probati jednu od tvojih blatnjavih pita'.

6. 'Povrijedio te jer te voli'.

Ne, ne, ne i ne. Ne zanima me što je dječak učinio. Nikakvo se dječačko ponašanje ne može ispričati s 'dečki ko' dečki'. Naša očekivanja od djece ne bi trebala biti temeljena na rodu. Biti dobra osoba znači biti dobra osoba. Točka. Također ne želim da moja kćer prešuti neko ponašanje koje nije prema njoj u redu jer ga je odbacila kao 'tipično dječačko ponašanje'.

Umjesto toga pokušaj reći: 'Zaslužuješ da se prema tebi odnosi s poštovanjem'.

7. 'Koja lijepa princeza!'

Priznajem, i sama sam kriva za nazivanje svoje kćeri princezom, ali radim na tome i dobro bi mi došlo malo potpore. Znam da se najčešće koristi od milja, no brinu me očekivanja ženskog ponašanja koja se obično vežu uz tu riječ. Misliš da je ovo nevino? Nedavna istraživanja pokazuju povezanost između velikog uključivanja u kulturu princeza i niskog samopouzdanja vezanog za izgled tijela.

Umjesto toga pokušaj reći: 'Kako si ti hrabra ratnica/jaka liderica/kreativna umjetnica/odlučna detektivka.

8. 'Možda bi trebala pustiti brata da to učini umjesto tebe'

Moje dijete nema brata (bar ne još), tako da nam ovo ne predstavlja trenutno problem. Ipak, predstavlja problem mnogim drugim obiteljima. Kada smo prije par mjeseci bili na vježbalištu jedan je dječak pazio na moju kćer. Rekao mi je da on zna kako biti 'zaštitnik' jer ima mlađu sestru. Učinilo mi se slatko, ali mi se nije dopala ideja da moja kćer automatski treba zaštitu, radi svog spola (ili godina).

Moja će cura mijenjati ulje u autu, kositi sama svoj travnjak i nositi se s paucima. Ne želim da odrasta misleći da treba muškarca da obavlja stvari umjesto nje.

Umjesto toga pokušaj reći: 'Možeš to napraviti sama'.

9. 'Jesi li sigurna da možep sama?'

Kao da podrazumijeva inferiornost i siguran neuspjeh. Čak i da ne mislim da će moja kćer nešto uspjeti sama, ne govorim joj to. I znate što? Puno me puta iznenadi. Nisam mislila da moja osamnaesto mjesečna curica može pomoći oko kućanskih poslova, ali to dijete sprema prljavu odjeću u košaru za veš.

Umjesto toga pokušaj reći: 'Vjerujem ti'.

10. 'Ne možeš [umetni bilo što]'

Moj mi je tata govorio da me ne želi čuti da kažem da nešto ne mogu jer 'njegova Kimmie može sve'. To je na mene djelovalo nevjerojatno osnažujuće.

Zato nemojte govoriti mom djetetu da ne može igrati nogomet. Može (a njena teta ga i igra). Nemoj joj govoriti da se ne može obući kao Kapetan Amerika. Može. Nemoj joj reći da se ne može postati astronautkinja, inženjerka ili predsjednica države. Može, može, može. Moja djevojčica je slobodna postati tko god ona jest i tko god želi biti.

Umjesto toga pokušaj reći: 'Ja vjerujem u tebe'.

Prevela i prilagodila Klara Višnjić